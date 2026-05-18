إصابة طفلتين إثر سقوطهما من الطابق الرابع في مجمع بسماية ببغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإصابة طفلتين إثر سقوطهما من الطابق الرابع داخل مجمع بسماية السكني جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن “فتاة من مواليد 2012 تعاني من ضمور في الدماغ سقطت من نافذة شقة سكنية في الطابق الرابع، فيما كانت طفلة أخرى من مواليد 2017 متواجدة للعب معها، وحاولت الإمساك بها وسحبها بعد مشاهدتها تسقط، ما أدى إلى سقوطهما معاً”.

وأضاف أن “الحادث أسفر عن تعرض الطفلتين إلى كسور وإصابات مختلفة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج”.