إصابة طالبة مدرسة وأمّها بجروح "خطيرة" جراء حادث دهس شمالي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأحد، باصابة طالبة مدرسة ووالدتها بجروح جراء حادث دهس شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فتاة طالبة مدرسة وامها أُصيبتا بجروح "خطيرة" نتيجة حادث دهس أثناء عبورهما الشارع ضمن مقتربات منطقة الصابيات في التاجي شمالي بغداد.

وأضاف المصدر أنه تم التحفظ على سائق العجلة ونقل الاصابتين الى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت يوم الثلاثاء الثاني من شهر نيسان/أبريل أن شرطة محافظة البصرة القت القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد دهس 6 من طلاب احدى المدارس مما ادى الى وفاتهم وإصابة 14 آخرين بإصابات مختلفة في منطقة الهارثة شمالي المحافظة.

و دعا رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، يوم الأربعاء الماضي، إلى الاسراع في كشف نتائج التحقيق في حادثة دهس الطلبة في قضاء الهارثة شمال محافظة البصرة، ع لمعرفة ومحاسبة المقصرين في هذه الحادثة المفجعة، واستنفار الجهود الطبية الممكنة لمعالجة الجرحى.