إصابة صيادين عراقيين بنيران كويتية في خور عبدالله

شفق نيوز- البصرة

أكد رئيس جمعية الصيادين العراقية في البصرة بدران التميمي، يوم الأحد، إصابة صيادين اثنين عراقيين بنيران دورية كويتية.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "الصيادين العراقيين كانا ضمن المنطقة الإقليمية العراقية قرب العوامة رقم (11) في منطقة خور عبدالله التابعة للعراق ويعملان على صيد الأسماك".

وأضاف أن "دورية كويتية أطلقت عليها النار، ما أدى لاصابتهما، وتم نقلهما لأقرب مركز صحي من قبل الأجهزة البحرية العراقية".

من جانبه، دان الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله في البصرة، بـ"أشد العبارات" حادثة الاعتداء التي تعرض لها عدد من الصيادين العراقيين من قبل خفر السواحل الكويتية والتي تمثلت بإطلاق نار مباشر أسفر عن إصابات بالغة في صفوفهم.