إصابة شرطي باشتباكات بين انصار قائممقاميّ الرفاعي السابق والجديد في ذي قار

شفق نيوز/ شهد قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار، يوم الأحد، اشتباكات بين أنصار القائممقام الجديد ومؤيدي القائممقام المعفي من الإدارة، ما أسفر عن إصابة شرطي بجروح.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مؤيدي قائممقام قضاء الرفاعي السابق كاظم الفياض، كانوا قد أغلقوا مبنى الإدارة المحلية تعبيراً عن رفضهم للقائممقام الجديد عمار الركابي، وتمسكهم بالفياض.

وأضاف أن أنصار الركابي خرجوا بتظاهرة مؤيدة له، وتطور الأمر إلى اشتباك بين الطرفين، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة الذين كانوا متواجدين هناك، مشيراً إلى القضاء يشهد توتراً أمنياً واجتماعياً في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق اليوم، قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من المتظاهرين قاموا بإغلاق مبنى القائممقامية في القضاء احتجاجا على تعيين عمار الركابي بمنصب القائممقام بدلا من كاظم الفياض.

وبين أن المتظاهرين يرفضون إعفاء الفياض، وفي الوقت نفسه يرفضون بديله عمار الركابي لكونه ينتمي إلى أحد الأحزاب.

وكان محافظ ذي قار المؤقت قد أعفى كاظم الفياض من إدارة قضاء الرفاعي، وقام بتسمية بديلاً عنه.

ويوم أمس السبت، نظم العشرات من اهالي قضاء الرفاعي، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لإعفاء القائممقام من منصبه وتعيين آخر بدلاً عنه من قبل المحافظ المؤقت عبد الغني الاسدي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان المتظاهرين نظموا مسيرة احتجاجية وصولاً إلى مبنى الإدارة المحلية، ليعلنوا رفضهم لقرار تعيين قائممقام جديد للقضاء بدلا من كاظم الفياض القائممقام المعفي من منصبه.

وبين أن المتظاهرين رفعوا شعارات متعددة أبرزها "نعم للنزيه.. سيد كاظم الفياض"، فيما رفعوا لافتات بالضد من القائممقام الجديد عمار الركابي "مرفوض من ابناء مدينة الرفاعي".