إصابة شخص بشجار مسلح ومصرع عنصر امني بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، بتسجيل عدة حوادث امنية في المحافظة بينها مصرع منتسب امني بحادث سير شمالي المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مشاجرة مسلحة اندلعت بين جيران في مدينة الصدر وسط الناصرية بسبب خلافات شخصية بينهم، وأدى الحادث لاصابة احد الطرفين بـ3 رصاصات نقل على اثرها للمشفى بحالة خطرة لغرض تلقي العلاج".

وتابع المصدر، ان "مجهولين استهدفوا منزلاً وسط الناصرية في مجمع تينا السكني برمانة يدوية، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، حيث تسبب الحادث بأضرار مادية للمنزل المستهدف".

وأضاف المصدر، ان "عجلة نوع صالون انقلبت على الطريق الرابط بين الشطرة والناصرية وادى الحادث لمصرع سائق العجلة الذي يعمل منتسباً أمنيا في قيادة شرطة المحافظة ".