إصابة شخصين ونفوق عشرات الأغنام بحادث سير في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أُصيب شخصان ونفق عشرات الأغنام في صلاح الدين، مساء يوم الاثنين، بحادث سير مروع وقع على الطريق الرابط بين ناحية العلم وقضاء الدور شمال مدينة تكريت.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن سيارة من نوع "تويوتا كامري" اصطدمت بقطيع أغنام بعد أن فوجئ سائقها بالقطيع وهو يعترض الطريق، ولم يتمكن من تفاديه بسبب السرعة وقصر مسافة التوقف، ما أدى إلى الحادث.

وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة سائق السيارة ومدني كان برفقته بجروح متفاوتة، حيث هرعت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلتهما إلى إحدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما وصفت حالتهما الصحية بالمستقرة.

وأشار إلى أن الاصطدام تسبب أيضاً بنفوق 30 رأساً من الأغنام، فضلاً عن تعرض السيارة لأضرار مادية جسيمة في مقدمتها وهيكلها، بينما باشرت الجهات المختصة بتنظيم محضر بالحادث وفتح تحقيق لمعرفة ملابساته.

ويعيد هذا الحادث تسليط الضوء على المخاطر التي تشكلها حركة المواشي على الطرق الخارجية في محافظة صلاح الدين، لا سيما الطرق الرابطة بين الأقضية والنواحي، في ظل غياب وسائل الحماية أو التحذير، الأمر الذي يتسبب بين الحين والآخر بحوادث مرورية تؤدي إلى إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات، وسط دعوات لتشديد الرقابة وتنظيم مرور الحيوانات حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق.