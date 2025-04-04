إصابة شخصين واندلاع النيران بصهريجي نفط في كركوك (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة مرور كركوك، يوم الجمعة، بإصابة شخصين واندلاع النيران بصهريجين محملان بالنفط جراء تصادمهما بحادث سير.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "حادث سير مروع وقع على طريق كركوك - السليمانية ضمن ناحية قره هنجير (350كم شمالي كركوك) بسبب الاجتياز الخاطئ لسائق أحد الصهريجين مما أسفر عنه تصادمهما، وإصابة السائقين واندلاع النيران فيهما".

وأضاف المصدر أن "الشرطة حضرت لموقع الحادث مع فرق الدفاع المدني وتمكنت من السيطرة على الحريق ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".