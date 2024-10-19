إصابة شخصين بإطلاق نار في بغداد واعتقال تاجر مخدرات كبير بكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدران في الشرطة العراقية، مساء السبت، باعتقال تاجر مخدرات كبير بعد الاشتباك معه وسط محافظة كركوك، وإصابة شخصين بإطلاق نار في العاصمة بغداد.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "كميناً نُصب استناداً إلى معلومات استخبارية، لأحد تجار المخدرات في كركوك، حيث تمكنت مفارز مكافحة إجرام مركز شرطة آزادي، من إلقاء القبض على متهم بتجارة المخدرات وترويجها وتنفيذ عمليات سرقة في مناطق عدة بكركوك، بعد الاشتباك المسلح معه في حي بنجا علي وسط كركوك".

في بغداد، أبلغ مصدر آخر، الوكالة، بأن :حادث اصطدام عجلتين بالقرب من مصرف الرافدين في شارع الشلامجة ضمن منطقة حي العامل، بعد أن قام أحدهم والذي يعمل موظفاً في وزارة الشباب والرياضة بالتشاجر وإطلاق النار على صاحب المركبة الثانية، وسط جمع من المواطنين".

وأضاف أن إطلاق النار تسبب بإصابة اثنين مستطرقين بجروح مختلفة، لافتاً إلى أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث واعتقلت المتجاوز ونقلت المصابين الى المستشفى، كإجراء أصولي".