إصابة شاب بـ"الإيدز" يفتح ملف "العدوى الصامتة" في بغداد

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر طبي في بغداد، يوم الأحد، عن تسجيل إصابة جديدة بمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز" في العاصمة لشاب دون العشرين من عمره كان في رحلة سفر للمرة الأولى في حياته.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً عمره 19 عاماً عاد مؤخراً من سفر خارج العاصمة بغداد، فتبين أنه مصاب بمرض الإيدز بعد مراجعته لأحد المراكز الصحية بعد ظهور أعراض غير اعتيادية عليه، وأظهرت التحقيقات الأولية أنه قام بممارسة علاقة غير أخلاقية خلال سفره".

وأضاف أن "الشاب تم وضعه تحت إشراف طبي مباشر، وإحالته إلى مركز متخصص بالأمراض الانتقالية لغرض المتابعة وتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيراً إلى أن "الجهات الصحية باشرت إجراءات التقصي الوبائي لضمان عدم وجود مخالطين معرضين للإصابة".

عشرات الاصابات

بدوره يكشف الدكتور الاختصاصي، عمر الحصونة، عن تسجيل عشرات الإصابات بفيروس نقص المناعة المكتسب (HIV) في عدد من المحافظات العراقية، استناداً إلى متابعته الشخصية لدوائر الصحة العامة ونتائج الفحوصات المختبرية في مختبرات طبية رصينة.

وذكر الحصونة لوكالة شفق نيوز، أن "البيانات التي جرى الاطلاع عليها خلال الأشهر الأخيرة تشير إلى وجود حالات إصابة متعددة، معظمها من دون أعراض، فيما يعيش المصابون حياة طبيعية تماماً، الأمر الذي يزيد من احتمالات انتقال الفيروس بطرق مختلفة من دون علمهم".

وأضاف أن "هذا الواقع يستدعي قدراً أعلى من الحيطة والحذر، خصوصاً في العيادات الطبية وصالونات الحلاقة والمختبرات، لما قد تمثله الأدوات المشتركة وغير المعقمة من مخاطر انتقال العدوى".

وأشار الحصونة، إلى ضرورة "الابتعاد عن أي علاقات جنسية خارج إطار العلاقة الزوجية، باعتبارها واحدة من أكثر طرق انتقال الفيروس شيوعاً"، مؤكداً على" أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية والنظافة وتعزيز الوعي المجتمعي بشأن الأمراض الانتقالية".

ذي قار الأقل بين المحافظات

من جانبه، أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس محافظة ذي قار، أحمد الخفاجي، أن المحافظة سجلت أول إصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز" عام 1986، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم تتجاوز أعداد الإصابات المسجلة في المحافظة حاجز الـ200 حالة خلال أربعين عاماً.

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "معدل الإصابة في ذي قار يعد من أدنى المعدلات مقارنة ببقية المحافظات العراقية، كما أن العراق عموماً يقع في ذيل قائمة الدول من حيث انتشار الفيروس، سواء بالمقارنة مع دول الجوار أو دول العالم".

وبين رئيس لجنة الصحة، أن "جميع المصابين المسجلين في المحافظة يتلقون رعاية طبية خاصة وفق بروتوكولات علاجية معتمدة، والمرض تحت السيطرة الطبية الكاملة"، موضحاً أن "العديد من المرضى واصلوا حياتهم الطبيعية وتزوجوا وأنجبوا أطفالاً أصحاء غير حاملين للفيروس بفضل المتابعة الطبية الدقيقة".

وأضاف الخفاجي أن" هذه المؤشرات تعكس فعالية البرامج الصحية في المحافظة وأهمية الالتزام بالفحوصات الدورية والإرشادات الوقائية لضمان الاستقرار الصحي للمجتمع".

وحاولت وكالة شفق نيوز التواصل مع الجهات المختصة في بغداد لمعرفة اعداد المصابين بالمرض في العاصمة، لكن دون إجابة تذكر حول الموضوع.