إصابة سوري باحتراق سيارته ومصرع طفل بحادث دهس في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، مساء الخميس، بإصابة مواطن يحمل الجنسية السورية بجروح خطيرة بعد انقلاب سيارته واحتراقها، فيما لقي طفل بعمر 4 سنوات مصرعه إثر حادث دهس جنوب غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شخصاً يحمل الجنسية السورية، أصيب بجروح خطيرة إثر انقلاب سيارته نوع (ميتوبوشي) على طريق كركوك - الحوجية في منطقة وادي النفط، وتسبب عن الحادثة احتراق السيارة وإصابته بجروح خطيرة".

وأضاف المصدر أن "السوري وصل الى مستشفى كركوك العام وحالته خطيرة بعد اصابته بجروج في منطقة الرأس والصدر ويخضع الآن للعلاج".

في السياق، أكد مصدر ثان، أن "طفلاً بعمر أربعة سنوات، لقي مصرعه إثر قيام شخص يستقل سيارة نوع (تيوتا) بدهس طفلاً وسط ناحية العباسي (40 كم جنوب غربي كركوك)، وللسرعة المفرطة تسبب عنه وفاة الطفل في ذات الوقت، وتم نقل الجثة للطب العدلي، فيما اعتقلت الشرطة سائق السيارة".