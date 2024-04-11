إصابة سبعة مدنيين بحادثيّ سير في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الخميس، بإصابة سبعة مدنيين بحادثيّ سير وقعا على طريق كركوك – طوزخورماتو.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "حادث تصادم بين سيارتين وقع قرب قرية (ينكجة) إحداهما تقل عائلة من بغداد كانت في طريقها إلى إقليم كوردستان لقضاء عطلة العيد، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وإلحاق أضرار مادية بالسيارتين".

وأشار إلى أن "الشرطة نقلت المصابين إلى المستشفى للعلاج".

وأضاف المصدر أن "حادث تصادم آخر بين سيارتين نوع (هيونداي) والأخرى (تويوتا)، وقع في مدخل قضاء داقوق قرب الجسر الرئيسي وأسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين تم نقلهم إلى مستشفى داقوق لتلقي العلاج".