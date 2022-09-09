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إصابة رجل وولديه بهجوم "كلاب سائبة" في صلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-09T20:35:55+0000
إصابة رجل وولديه بهجوم "كلاب سائبة" في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة صلاح الدين يوم الجمعة، بإصابة رجل واثنين من أولاده بهجوم كلاب سائبة مسعورة في قضاء العلم شرق تكريت.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "كلاباً سائبة مسعورة هاجمت رجلاً واثنين من أولاده قرب منزلهم في أطراف ناحية العلم شرق مدينة تكريت واصابتهم بجروح متفاوتة".

واضاف أن "الأب وولديه نقلوا إلى مستشفى تكريت لتلقي العلاجات اللازمة فيما أبلغت السلطات الأمنية الأهالي بالحيطة والحذر والابلاغ عن أماكن الكلاب السائبة لمعالجتها ومنعها من مهاجمة المواطنين".

وتشهد صلاح الدين حوادث عدة للكلاب السائبة في عدة أقضية ونواحي فيما أطلقت المحافظة خطة مكافحة للكلاب السائبة بمشاركة دوائر الصحة والبيطرة.

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