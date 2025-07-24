إصابة رجل وصبي بهجومين منفصلين لكلاب ضالة في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الخميس، بإصابة رجل وصبي بجروح إثر تعرضهما لهجوم من كلاب ضالة في حادثتين منفصلتين داخل مدينة كركوك مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً تعرض لهجوم من كلب ضال في منطقة المصلى وسط المدينة"، مشيراً إلى أن "الحادثة الثانية وقعت في حي واحد حزيران، وأسفرت عن إصابة صبي بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وتشهد محافظة كركوك، تكرار حوادث اعتداءات الكلاب الضالة، في ظل تصاعد المطالبات باتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد سلامة السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن قائممقامية كركوك أعلنت في 24 شباط/فبراير 2024، المباشرة بعمليات نقل الكلاب الضالة إلى أول محمية لها في تاريخ العراق، باستثناء إقليم كوردستان، مشيرة إلى اعتماد سياسة "قطع نسل الذكور" بدلاً من القتل، كحل وقائي يحافظ على حياة السكان ويحدّ من تكاثر الكلاب.