إصابة رجل إطفاء وعدد من المواطنين في حريق بمخزن للدراجات الهوائية ببغداد

شفق نيوز/ نجحت فرق الدفاع المدني بإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية سكنية متعدد الطوابق متخذاً فيها الطابق الأرضي مخزن للدراجات الهوائية في منطقة حي الجامعة نفق الشرطة وسط بغداد بمشاركة فرق إطفاء وإنقاذ وإسعاف الدفاع المدني.

وذكر بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن وحداته "باشرت حال وصولها بتنفيذ عمليات الاقتحام المباشر وإخلاء البناية من ساكنيها بالتزامن مع عمليات الإخماد وتطويق النيران داخل المخازن المحترق شديد الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة للحادث".

واضاف أن الحريق "أدى إلى إصابات عدد من المواطنين بحالات اختناق وإغماء شديد فما كان من أحد رجال الإطفاء إلا الدخول وإنقاذ المصابين وتأمين نقلهم خارج البناية حتى أنهك وأصيب بفقدان الوعي نتيجة شدة الحرارة وكثافة الانبعاثات الغازية السامة ليتم إجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي قبل تأمين نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم فيها".

وأشار البيان إلى أن الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المخزن.