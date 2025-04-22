إصابة أربعة مدنيين بحادث سير على طريق كركوك – أربيل (فيديو)

شفق نيوز/ أُصيب أربعة مدنيين بجروح متفاوتة، اليوم الإثنين، إثر حادث سير وقع على الطريق الرابط بين كركوك وأربيل.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن "الحادث نجم عن انحراف شاحنة واصطدامها بسيارة حمل صغيرة وأخرى مدنية، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، حيث وقع الحادث ضمن ناحية التون كوبري شمال كركوك".

من جانبه، قال مصدر طبي في دائرة صحة كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "الكوادر الصحية استقبلت أربع حالات إصابة ناتجة عن الحادث، تراوحت بين المتوسطة والطفيفة"، مشيراً إلى "تقديم الإسعافات اللازمة لهم".

وأشار إلى أن المصابين يتلقون حالياً الرعاية الطبية اللازمة، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

وتنشر وكالة شفق نيوز مقطع فيديو يوثق اللحظات الاولى لما بعد حادث الاصطدام.