إصابة خمسة مدنيين بحادث سير مروع على طريق كركوك - أربيل

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم دائرة شرطة مرور كركوك، اليوم الاثنين، أن خمسة مدنيين أصيبوا جراء حادث سير مروع وقع على طريق كركوك - أربيل.

وقال المتحدث العقيد عامر نريمان، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع على طريق كركوك - أربيل قرب جسر قره سالم، حيث وقع الحادث بين سيارة نوع جيب مع بيك اب وسيارة قلاب، حيث ان هناك استدارة غير قانونية صنعها بعض المارة".

ولفت إلى أن "صاحب السيارة البيك اب من بين الأشجار في محاولة الاستدارة من على الطريق العام وقام سائق السيارة الجيب بالاصطدام بالبيك اب ومن ثم نحو السيارة القلاب".

وأضاف أن "الحادث اسفر عنها إصابة أربعة مدنيين من السيارة الجيب وسائق السيارة البيك اب وتم نقل المصابين إلى المستشفى وفتح تحقيق بالحادثة".