إصابة خطيرة لطفل بحادث دهس واندلاع مشاجرة عنيفة بسببه في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الأحد، بتعرض طفل لإصابة خطيرة جراء حداث دهس واندلاع مشاجرة عنيفة على خلفية الحادث وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع في حي واحد آذار قرب الفلكة الثانية في منطقة أسواق (ما شاء الله)، عندما تعرض طفل للدهس من قبل أحد الأشخاص، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية تطورت لاحقاً إلى مشاجرة جماعية بين الطرفين".

وبين أن الحادث "تسبب بإصابة خطيرة للطفل كما أن المشاجرة أسفرت عن إصابات لسبعة أشخاص من الطرفين بينهم أحدهم موظف في دائرة الصحة"، مؤكداً أن المشاجرة اقتصرت على تبادل الضربات دون استخدام أسلحة أو أدوات حادة.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية تدخلت لفض النزاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجميع وفق السياقات المتبعة.