إصابة خطيرة بداء الكلب لطفل إثر "عضة" في بابل

شفق نيوز- بابل

أستقبلت طوارئ مستشفى الإمام علي في بابل، يوم الأحد، طفلاً مصاباً بـ "داء الكلب" وهو بحالة "حرجة" وذلك بعد مرور عدة ايام على تعرضه لعضة كلب.

وذكرت دائرة صحة بابل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المستشفى استقبل طفلاً بعمر 11 عاماً بحالة حرجة ظهرت عليه الأعراض المتقدمة لمرض (داء الكلب) بعد مرور 20 يوماً على تعرضه لعضة كلب".

وبينت ادارة المستشفى، بحسب البيان، أن "حالة الطفل حرجة نتيجة وصول الفيروس للجهاز التنفسي مع ظهور أعراض الهستيريا ورهاب الماء (عدم القدرة على الشرب)" مضيفة أنه "جرى تقديم العلاجات اللازمة له قبل احالته الى مستشفى بابل التعليمي لغرض اخذ اللقاح".

وشددت على دعوتها للمواطنين بـ"ضرورة مراجعة مراكز التلقيح فور التعرض لأي عضة حيوان وقبل ظهور الأعراض لضمان النجاة وتفادي المضاعفات الخطيرة".

وتشهد عدد من مدن العراق تصاعداً ملحوظاً في انتشار الكلاب السائبة، تزامناً مع تسجيل حالات اعتداء طالت أطفالاً ومواطنين.

وأثارت حادثة وفاة الشاب "حمزة" من اهالي العاصمة بغداد الذي فارق الحياة بعد إصابته بمرض السعار أو ما يُعرف بـ"داء الكلب"، قبل ايام، إثر تعرضه الى "عضة" كلب مسعور صدمة داخل المجتمع العراقي مما دفع الى القيام بإجراءات احترازية في بعض المناطق والمحافظات.