إصابة جديدة بالحمى النزفية في الموصل

شفق نيوز- نينوى

سجلت دائرة صحة نينوى، يوم الاثنين، إصابة جديدة مؤكدة بمرض الحمى النزفية لامرأة تبلغ من العمر 37 عاماً من سكنة حي التعليم في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وقال مصدر طبي في دائرة صحة نينوى لوكالة شفق نيوز، إن المريضة أُدخلت إلى مستشفى ابن سينا التعليمي في 11 تموز 2026 بوصفها حالة اشتباه بالحمى النزفية، حيث جرى سحب عينات دم وإرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأضاف أن نتائج الفحص المختبري وردت، اليوم، مؤكدة إصابتها بالمرض، وعلى إثر ذلك نُقلت إلى مستشفى الشفاء المخصص لاستقبال مصابي الحمى النزفية، لتلقي البروتوكول العلاجي المعتمد.

وأشار المصدر، إلى أن هذه الحالة تضاف إلى عدد محدود من الإصابات وحالات الاشتباه التي سجلتها مدينة الموصل خلال الأسابيع الأخيرة.

وتأتي هذه الإصابة الجديدة لتنضم إلى سلسلة من الحالات التي سجلتها محافظة نينوى خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من اتساع رقعة المرض، حيث تشهد المحافظة استنفاراً من قبل الفرق الطبية والبيطرية عبر تشديد الرقابة على المواشي، ومكافحة الجزر العشوائي، ومتابعة حالات الاشتباه جغرافياً لمنع تسجيل بؤر وبائية جديدة في الأقضية والنواحي.