سقوط سيارة من جسر في كركوك يسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين

شفق نيوز/ أفاد مصدر بدائرة مرور كركوك، يوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة مدنيين بجروح بعد سقوط سيارتهم من أعلى الجسر بسبب السرعة جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "سيارة حديثة سقطت من أعلى جسر داقوق إلى وسط مشروع ماء كركوك الموحد ضمن قضاء داقوق (45 كم جنوب كركوك)، وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة مدنيين كانوا داخل السيارة".

وأضاف المصدر، أن "المصابين تعرضوا لكسور وإصابات في مناطق مختلفة من أجسادهم، وتم نقلهم إلى المستشفى، بينهم حالة خطيرة بسبب شدة الإصابة".

وتابع المصدر أن "سبب الحادث هو السرعة المفرطة وعدم سيطرة السائق على السيارة، مما دفعها إلى السقوط في المشروع".