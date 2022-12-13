إصابة ثلاثة أشقاء بجروح جراء انقلاب دراجة نارية شمال شرقي ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الثلاثاء، باصابة ثلاثة أشقاء جراء حادث مروري في قضاء خانقين شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان 3 أشقاء أصيبوا بجروح بليغة جراء انقلاب دراجة نارية كانوا يستقلونها في منطقة ( داره كوناره) في اطراف قضاء خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة.

واضاف ان المصابين يرقدون في المستشفى لمعالجة اصاباتهم البليغة فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا بالحادث.

وتتصدر الدراجات النارية الحوادث المروية في ديالى بحسب الاحصائيات المرورية والطبية في وقت اعتبره مختصون اكثر واشد خطرا من الحوادث الارهابية.