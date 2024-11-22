إصابة ثلاثة جنود ومواطنين اثنين بحادثي سير في كركوك

شفق نيوز / أفاد مصدر بدائرة مرور كركوك، مساء يوم الجمعة، بإصابة ثلاثة جنود بحادث سير وقع جنوب غربي المحافظة..

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز إن "ثلاثة جنود أصيبوا من اللواء 45 الفرقة الحادية عشر حيث انقلبت عجلتهم على طريق الحويجة كركوك (55 كم جنوب غربي كركوك) حيث انحرفت السيارة من على الطريق العام وانقلبت بمن فيها".

وأضاف المصدر أن "قوة عسكرية نقلت المصابين إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح متوسطة".

وفي السياق أكد المصدر أن "شخصين آخرين أصيبا بجروح بعدما انقلبت عجلتهم على طريق الحويجة قرب قرية المنزلة"، مبيناً أن "السيارة انقلبت بسبب السرعة الشديدة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".