إصابة تلميذة بهجوم كلاب سائبة أثناء توجهها إلى المدرسة في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، يوم الاثنين، بأن تلميذة أصيبت بجروح إثر تعرضها لهجوم من عدد من الكلاب السائبة أثناء توجهها إلى مدرستها صباحاً.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الحادث وقع في أحد أحياء مركز القضاء، عندما هاجمت مجموعة من الكلاب تلميذة تبلغ من العمر نحو تسع سنوات أثناء سيرها إلى المدرسة، ما أدى إلى إصابتها بجروح في الساق والذراع.

وأضاف أن ذوي الطفلة نقلوها إلى مستشفى الحويجة العام لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن حالتها الصحية مستقرة، موضحاً أن الأهالي طالبوا الجهات البلدية باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار الكلاب السائبة التي تشكّل خطراً على الأطفال والمارة في أحياء القضاء.