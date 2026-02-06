إصابة امرأة أربعينية وشاب بهجوم لكلاب سائبة في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أعلن مصدرٌ طبي في محافظة كركوك، يوم الجمعة، إصابة امرأة تبلغ من العمر 46 عاماً في حي رزكاري، وشاب يبلغ 26 عاماً في حي العروبة، جراء هجمات نفذتها كلاب سائبة في منطقتين مختلفتين من المدينة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المصابين تعرّضا لعقر من قبل كلاب سائبة، ما استدعى نقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مؤكداً أن حالتهما الصحية مستقرة بعد تقديم الإسعافات الأولية واللقاحات الضرورية.

وهذه الحوادث تأتي في ظل تزايد شكاوى المواطنين من انتشار الكلاب السائبة في عدد من أحياء كركوك، مطالباً الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الظاهرة حفاظاً على السلامة العامة.