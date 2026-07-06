إصابة امرأة بالحمى النزفية ترفع حصيلة كركوك لأربع حالات

شفق نيوز- كركوك

أعلنت دائرة صحة كركوك، يوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالحمى النزفية في قضاء الحويجة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في المحافظة إلى أربع حالات منذ بداية العام.

وقال مصدر في دائرة صحة كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "الإصابة سُجلت في مستشفى الحويجة العام لمريضة تبلغ من العمر 35 عاما وتسكن قرية البرتغالية لقضاء الحوبجة، وتُعد الأولى على مستوى القضاء والرابعة في عموم محافظة كركوك".

وأضاف المصدر أن "المصابة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة، فيما باشرت الفرق الصحية بإجراءات التقصي الوبائي وتتبع المخالطين واتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار المرض".

هذا وتشدد الفرق الصحية، على ضرورة التزام المواطنين بالإرشادات الصحية، ولا سيما تجنب ملامسة الحيوانات المصابة أو الذبائح خارج المجازر النظامية، والإبلاغ عن أي أعراض مشتبه بها لضمان التدخل الطبي المبكر والحد من انتقال العدوى.