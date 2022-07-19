سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إصابات ووفيات كورونا اليومية في العراق تسجلان تراجعاً طفيفاً

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-19T13:02:37+0000
إصابات ووفيات كورونا اليومية في العراق تسجلان تراجعاً طفيفاً
إصابات ووفيات كورونا اليومية في العراق تسجلان تراجعاً طفيفاً

related

تراجع كبير بإصابات كورونا في العراق خلال 24 ساعة الماضية

Date: 2021-08-20 14:03:05
تراجع كبير بإصابات كورونا في العراق خلال 24 ساعة الماضية

كورونا العراق.. اكثر من 6 آلاف إصابة جديدة و35 وفاة

Date: 2021-07-04 13:03:49
كورونا العراق.. اكثر من 6 آلاف إصابة جديدة و35 وفاة

خلال آخر 24 ساعة.. 134 إصابة و3 وفيات فقط بكورونا في العراق

Date: 2022-04-03 13:04:41
خلال آخر 24 ساعة.. 134 إصابة و3 وفيات فقط بكورونا في العراق

كورونا العراق.. ارتفاع كبير بالإصابات اليومية واستقرار بالوفيات

Date: 2022-01-16 13:17:58
كورونا العراق.. ارتفاع كبير بالإصابات اليومية واستقرار بالوفيات

العراق.. انخفاض كبير بوفيات كورونا وارتفاع طفيف بإصاباتها اليومية

Date: 2022-02-18 13:50:00
العراق.. انخفاض كبير بوفيات كورونا وارتفاع طفيف بإصاباتها اليومية

خلال يوم.. العراق يسجل انخفاضاً بوفيات كورونا وارتفاعاً طفيفاً بالإصابات

Date: 2021-12-29 13:08:45
خلال يوم.. العراق يسجل انخفاضاً بوفيات كورونا وارتفاعاً طفيفاً بالإصابات

العراق خالٍ من وفيات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

Date: 2022-05-07 13:10:04
العراق خالٍ من وفيات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابات كورونا في العراق تسجل ارتفاعاً طفيفاً وانخفاضاً بالوفيات

Date: 2022-01-23 13:08:58
إصابات كورونا في العراق تسجل ارتفاعاً طفيفاً وانخفاضاً بالوفيات