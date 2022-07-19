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إصابات ووفيات كورونا اليومية في العراق تسجلان تراجعاً طفيفاً
Category: مجتـمع
Date: 2022-07-19T13:02:37+0000
إصابات ووفيات كورونا اليومية في العراق تسجلان تراجعاً طفيفاً
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