وفيات وإصابات بحوادث متفرقة في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بوقوع عدد من الحوادث الأمنية والمرورية في مناطق متفرقة من محافظة كركوك، أسفرت عن وفيات وإصابات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شجاراً اندلع باستخدام السكاكين قرب كراج أربيل في منطقة رحيم آوه، ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص بجروح متفاوتة، جرى نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن جندياً أُصيب داخل قرية سعد التابعة لقضاء داقوق، نتيجة رصاصة خرجت من سلاحه عن طريق الخطأ، مبيناً أن حالته مستقرة بعد نقله إلى مؤسسة صحية قريبة.

وفي حادث منفصل، لقي شاب مصرعه قبل موعد الإفطار، إثر اصطدام عجلة نوع "كيا حمل" مع شاحنة (تريلة) في ناحية تازة جنوبي كركوك، ما أسفر أيضاً عن إصابة شخص آخر كان برفقته.

وأوضح المصدر، أن الحادث أدى إلى وفاة سائق عجلة الكيا في موقع الحادث، ويدعى زين العابدين عبد السجاد محمد (مواليد 1996)، وهو من سكنة قرية البشير، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة أسبابه.