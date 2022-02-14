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إصابات وحرق إطارات بتدافع بين محتجين والأمن أمام ديوان محافظة ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-14T10:59:21+0000
إصابات وحرق إطارات بتدافع بين محتجين والأمن أمام ديوان محافظة ذي قار

شفق نيوز/ اصيب عدد من المتظاهرين أمام بوابة ديوان محافظة ذي قار بتدافع مع القوات الأمنية، يوم الإثنين، حيث احتج العشرات للمطالبة بإنشاء مستشفى سعة 100 سرير.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من اهالي قضاء گرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار خرجوا بتظاهرة امام مبنى المحافظة للمطالبة بانشاء مستشفى 100 سرير بدلا عن المستشفى المقترح من 50 سرير.

وبين ان المحتجين استخدموا الاطارات المحترقة تعبيرا عن غضبهم من تهميش السلطة لوضعهم، فيما افاد شهود عيان بـ"حصول تدافع بين المحتجين والقوات الامنية امام مبنى المحافظة وإصابة 11 متظاهراً".

ولفت مراسلنا الى ان المحتجين رفعوا شعارات ترفض التسويف والتأجيل والمماطلة بقضية بناء المستشفى في گرمة بني سعيد.

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