إصابات وحالة وفاة بحادث سير مروع في الأنبار

شفق نيوز - الأنبار

استنفرت الملاكات الطبية والتمريضية في طوارئ مستشفى الرطبة العام، يوم الخميس، جهودها عقب استقبال عدد من المصابين جراء حادث سير وقع على الطريق الدولي السريع، وأسفر عن تسجيل حالة وفاة واحدة.

وذكر بيان لإعلام صحة الأنبار، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفرق الطبية باشرت فور وصول المصابين إلى ردهة الطوارئ، بإجراء الإسعافات الأولية والعلاجات اللازمة".

وأضاف البيان: "تم تقديم الرعاية الطبية العاجلة وإدخال المصابين إلى وحدات المستشفى المعنية"، مشيراً إلى أن "حالة المصابين مستقرة".