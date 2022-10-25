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إصابات واعتقالات بنزاع عشائري في صلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-25T07:44:15+0000
إصابات واعتقالات بنزاع عشائري في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، بإصابة 3 مدنيين واعتقال 10 اخرين جراء نزاع عشائري نشب في اطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن نزاعا عشائريا نشب في حي الجبيرية، عند اطراف قضاء سامراء، بسبب مشاكل  شخصية واجتماعية ما تسبب بإصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة.

وأضاف، أن دوريات من شرطة النجدة تدخلت وفضت النزاع واعتقلت 10 أشخاص متورطين فيه، مؤكداً احالتهم الى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

ويعد مراقبون تصاعد النزاعات العشائرية في صلاح الدين سابقة استثنائية بعد اقتصارها في المحافظات الجنوبية طيلة السنوات الماضية.

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