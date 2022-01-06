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ارتفاع إصابات كورونا مع تسلل "أوميكرون" إلى العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-06T13:07:34+0000
ارتفاع إصابات كورونا مع تسلل "أوميكرون" إلى العراق

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، ارتفاعاً في معدل إصابات فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة بالتزامن مع إعلان أولى الإصابات بالمتحور "أوميكرون".

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإصابات الجديدة بلغت ٦٦٥ إصابة والوفيات ٣ حالات، بينما سجلت ٣٤٤ حالة شفاء".

وكانت الوزارة قد سجلت أمس الأربعاء ٥١٦ إصابة جديدة إلى جانب ٩ وفيات و٣٢٦ حالة شفاء.

كما تأتي هذه الإحصائية الجديدة بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الصحة تسجيل حالات إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" في بغداد وإقليم كوردستان.

وتنشر وكالة شفق نيوز، أدناه الموقف الوبائي لجميع محافظات العراق:

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