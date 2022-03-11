إصابات كورونا تتجاوز 450.88 مليوناً والعراق يتصدر عربياً

شفق نيوز/ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 450.88 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و409078.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 966820 79456822
الهند 515714 42984261
البرازيل 653140 29193268
فرنسا 139773 23054448
المملكة المتحدة 162624 19457976
روسيا 742777 17191300
ألمانيا 124977 16511777
تركيا 95914 14448380
إيطاليا 156357 13159342
إسبانيا 100992 11181510
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
40 - العراق 25090 2311238
44 - الأردن 13882 1654677