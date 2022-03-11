إصابات كورونا تتجاوز 450.88 مليوناً والعراق يتصدر عربياً

شفق نيوز/ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 450.88 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و409078.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 966820 79456822

الهند 515714 42984261

البرازيل 653140 29193268

فرنسا 139773 23054448

المملكة المتحدة 162624 19457976

روسيا 742777 17191300

ألمانيا 124977 16511777

تركيا 95914 14448380

إيطاليا 156357 13159342

إسبانيا 100992 11181510

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

40 - العراق 25090 2311238

44 ‬‬‬‬- الأردن 13882 1654677