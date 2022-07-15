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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 556.34 مليونا والوفيات 6 ملايين و779979

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-15T06:23:05+0000
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 556.34 مليونا والوفيات 6 ملايين و779979

شفق نيوز/ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 556.34 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و779979.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 1023329 98006317

الهند 525557 43689989

البرازيل 674482 33076779

فرنسا 150468 31751941

ألمانيا 142213 29423414

المملكة المتحدة 177977 22243056

إيطاليا 169601 19887543

كوريا الجنوبية 24696 18561861

روسيا 806999 18641278

تركيا 99057 15180444

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

41 - العراق 25261 2396707

46 ‬‬‬‬- الأردن 14069 1702661

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

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