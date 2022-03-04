إصابات كورونا العالمية تتجاوز 439.55 مليون والوفيات أكثر من 6 ملايين

شفق نيوز/ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 439.55 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و345711.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 957207 79184085

الهند 514388 42945160

البرازيل 650000 28842160

فرنسا 138762 22660692

المملكة المتحدة 161898 19074696

روسيا 724626 16685850

ألمانيا 123299 15120048

تركيا 94845 14215552

إيطاليا 155214 12867918

إسبانيا 100037 11054888

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

40 - العراق 25028 2306092

44 ‬‬‬‬- الأردن 13852 1638228