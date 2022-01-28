إصابات كورونا العالمية تتجاوز 362 مليوناً والوفيات تقترب من 6 ملايين

شفق نيوز/ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 362.2 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و978288.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 878802 72943227

الهند 491700 40371500

البرازيل 624413 24534884

فرنسا 129643 17730556

المملكة المتحدة 154702 16149319

روسيا 677819 11404617

تركيا 86307 11127934

إيطاليا 144769 10383561

إسبانيا 92591 9529320

ألمانيا 117144 9084503

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الاجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

31 - العراق 24330 2183402

45 ‬‬‬‬- الأردن 13124 1177165

47 - المغرب 15237 1114527