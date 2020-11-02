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إصابات خلال فض تظاهرة بالقوة في بغداد.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-02T10:34:39+0000
إصابات خلال فض تظاهرة بالقوة في بغداد.. صور

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بأن إصابات وقعت في صفوف متظاهرين يوم الاثنين عندما حاولت قوات مكافحة الشغب فض احتجاج خريجي الجامعات على عدم توفر فرص عمل في العاصمة بغداد.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن العشرات من الخريجين تجمعوا أمام مبنى وزارة الصحة في بغداد للمطالبة بتعيينهم على ملاك الدولة.

وأضاف الشهود أن قوات مكافحة الشغب حاولت فض الاحتجاج بالقوة وتفريق المتظاهرين عبر ضربهم بالهراوات ما أدى لإصابة عدد المتظاهرين بإصابات.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن التظاهرة شارك فيها خريجو المهن الطبية والصحية والتمريضية للمطالبة بالموافقة على طلب استثنائهم بالتعيين المركزي أسوة بالأطباء.





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