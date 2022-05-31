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إصابات خلال احتكاك بين متظاهرين وأمن المنطقة الخضراء ببغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-31T11:13:44+0000
إصابات خلال احتكاك بين متظاهرين وأمن المنطقة الخضراء ببغداد

شفق نيوز/ أصيب أربعة أشخاص على الأقل، يوم الثلاثاء، خلال احتكاك حصل بين متظاهرين من المحاضرين بالمجان، وقوات حفظ القانون الخاصة بحماية المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة العراقية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين طالبوا بشمولهم بقرار 315، قبل أن يتطور الاحتجاج إلى مشادة كلامية فاحتكاك مع العناصر الأمنية.

من جانبه قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن السلطات الأمنية قررت اغلاق مدخل الخضراء من جهة المطار باتجاه جسر المعلق، وحصر الدخول لحاملي هويات المرور الخاصة.

ويتضمن قرار "315" آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية، والذي صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019.

ومنح مجلس الوزراء العراقي بموجب قراره رقم (315) لسنة 2019 امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، اذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات).

وتشهد محافظات عراقية عدة، تظاهرات متقطعة، لمئات العاملين في قطاعات مختلفة، تطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ القرار 315.

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