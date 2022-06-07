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صور.. إصابات خلال احتكاك بين متظاهرين وقوات الأمن قرب المنطقة الخضراء

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-07T09:46:31+0000
صور.. إصابات خلال احتكاك بين متظاهرين وقوات الأمن قرب المنطقة الخضراء

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، اليوم الثلاثاء، بوقوع عدد من الإصابات بين صفوف متظاهرين من عقود وزارة الكهرباء في احتكاك مع القوات الأمنية قرب احدى بوابات المنطقة الخضراء بعد مطالبتهم بالتثبيت على الملاك الدائم.

وأضاف الشهود لمراسل شفق نيوز أن "ثلاثة متظاهرين على الأقل أصيبوا خلال احتكاكات مع القوات الأمنية قرب إحدى بوابات المنطقة الخضراء القرببة من مقر البرلمان العراقي، بعدما خرجوا بتظاهرة واسعة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم للوزارة ضمن قانون الأمن الغذائي الذي سيصوت عليه يوم غد الأربعاء".

وتظاهر المئات من موظفي العقود في وزارة الكهرباء ومن جميع أقسام الكهرباء في بغداد والمحافظات اليوم، امام بوابة المنطقة الخضراء من جهة فندق الرشيد وتحديداً مقابل مبنى مجلس النواب.

وقال مراسل شفق نيوز إن المتظاهرين طالبوا رئاسة مجلس النواب واللجنة المالية النيابية بتخصيص فقرة بقانون الأمن الغذائي لتثبيتهم على الملاك الدائم، فيما رددوا هتافات "مابينه احنا اليتراجع".

وأوضح موظفي عقود الكهرباء لوكالة شفق نيوز أنهم "يحتاجون سنوياً إلى 50 مليار دينار كتخصيصات مالية لتثبيتهم على الملاك الدائم وهو ما يمكن وضعه ضمن قانون الأمن الغذائي".

وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت، امس الاثنين، عدم تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم ضمن قانون الدعم الغذائي الذي أعدته اللجنة وانه من اختصاص الموازنة، فيما بيّنت أن وزارة المالية لم ترد على كتابين رسميين من لجنته لكيفية التعامل مع المحاضرين والعقود والاجور اليومية وتحويلهم وفق قرار 315.

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