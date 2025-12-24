إصابات خطيرة بحادث اصطدام عنيف في صلاح الدين (صور)

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة ثلاثة أفراد (امرأتان ورجل) بجروح خطيرة إثر حادث سير شمال شرق المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بأن "الحادث العنيف وقع عند اصطدام سيارة نوع (كرايسلر) بشاحنة من الخلف نتيجة عدم الانتباه والسرعة في ناحية مكحول من جهة قضاء بيجي".

وأشار إلى "نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أفاد مصدر أمني في ذي قار، بمصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بينهم طلاب إثر حادث سير بين عجلتين وقع على الطريق العام الرابط بين سيد دخيل - الناصرية.

بدورها باشرت مديرية المرور العامة العراقية، أمس الثلاثاء، باتخاذ عدد من الإجراءات والخطط الهادفة إلى تقليل الحوادث المرورية في بغداد والمحافظات الأخرى، في ظل الظروف الجوية غير المستقرة التي تشهدها البلاد.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، تزايداً في عدد الحوادث المرورية بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية، لا سيما على الطرق الخارجية التي تربط بين المحافظات العراقية، مسجلة عدداً من الضحايا وأضراراً كبيرة في المركبات.