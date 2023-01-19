إصابات بين مشجعين رياضيين بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الخميس، بوقوع إصابات بين عدد من المشجعين الرياضيين نتيجة حادث سير قرب المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حادثا مروريا وقع في ساعة متقدمة من الليل ضمن حدود ناحية الفضلية جنوبي محافظة ذي قار بين خمس عجلات مدنية نقل مشجعي المنتخب العراقي وهم في طريقهم الى محافظة البصرة، ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح مختلفة.

وبين المصدر، أنه تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، مفنداً ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل عن وجود وفيات.

والاثنين الماضي (16 كانون الثاني)، لقي ثمانية مشجعين رياضيين مصرعهم، وأصيب أكثر من 16 آخرين نتيجة حادث سير مروع بمحافظة ذي قار، كانوا في طريقهم الى البصرة لحضور مباريات خليجي 25.