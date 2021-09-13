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إصابات بين صفوف حفظ النظام وحشد الدفاع أمام المنطقة الخضراء

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-13T12:49:55+0000
إصابات بين صفوف حفظ النظام وحشد الدفاع أمام المنطقة الخضراء

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بحدوث إصابات بين صفوف قوات حفظ النظام، ومتظاهرين من حشد الدفاع، أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وحشد الدفاع، هم منتسبي في الحشد الشعبي وعلى ملاك وزارة الدفاع العراقية، كانوا قد تظاهروا صباح يوم الاثنين، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.

وذكر المصدر، أن "التظاهرة التي نظمها منتسبو حشد الدفاع قرب بوابة المنطقة الخضراء من جهة منطقة الجادرية وسط بغداد، شهدت اشتباكاً بينهم وبين قوات حفظ النظام".

وأضاف أن "الاشتباك أدى إلى إصابة ثلاثة منتسبين من حفظ النظام نتيجة تعرضهم للحجار، فضلاً عن إصابة خمسة متظاهرين من حشد الدفاع نتيجة الضرب بالعصي، قبل أن يتم السيطرة على الوضع من قبل قوات حفظ النظام وإبعاد المتظاهرين".

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