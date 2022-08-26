إصابات بينهم أطفال بحوادث في ذي قار وصلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم، اليوم الجمعة، بتسجيل إصابات بحوادث متفرقة في ذي قار وصلاح الدين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عبوة ناسفة محلية الصنع استهدفت منزل احد المواطنين في قضاء الرفاعي، وتسببت بأضرار مادية فقط دون البشرية".

وتابع المصدر، ان "الحادث الثاني وقع على الطريق الرابط بين الرفاعي وشركة بتروناس النفطية بين عجلتين، وأدى الحادث لإصابة 4 أشخاص بجروح بليغة تم نقلهم لمشفى الرفاعي العام لتلقي العلاج".

وعلى صعيد مواز، أصيب طفلان بجروح متفاوتة جراء حادث وقع بين عجلتين على أحد الطرق في اطراف قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.

وبين مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ان أسباب الحادث يعود السرعة الشديدة وعدم الانتباه من كلا سائقي العجلتين مما أدى إلى انحراف احدى العجلات على جانب الطريق.