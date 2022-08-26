سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إصابات بينهم أطفال بحوادث في ذي قار وصلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-26T11:25:27+0000
إصابات بينهم أطفال بحوادث في ذي قار وصلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم، اليوم الجمعة، بتسجيل إصابات بحوادث متفرقة في ذي قار وصلاح الدين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عبوة ناسفة محلية الصنع استهدفت منزل احد المواطنين في قضاء الرفاعي، وتسببت بأضرار مادية فقط دون البشرية". 

وتابع المصدر، ان "الحادث الثاني وقع على الطريق الرابط بين الرفاعي وشركة بتروناس النفطية بين عجلتين، وأدى الحادث لإصابة 4 أشخاص بجروح بليغة تم نقلهم لمشفى الرفاعي العام لتلقي العلاج".

وعلى صعيد مواز، أصيب طفلان بجروح متفاوتة جراء حادث وقع بين عجلتين على أحد الطرق في اطراف قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.

وبين مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ان أسباب الحادث يعود السرعة الشديدة وعدم الانتباه من كلا سائقي العجلتين مما أدى إلى انحراف احدى العجلات على جانب الطريق.

 

 

 

related

إصابة 4 شبان بحادث سير مروع في صلاح الدين

Date: 2022-04-15 09:57:42
إصابة 4 شبان بحادث سير مروع في صلاح الدين

تفاصيل جديدة عن حادث سير الشرقاط.. وفاة 6 اشخاص من عائلة باكملها

Date: 2022-06-02 06:59:14
تفاصيل جديدة عن حادث سير الشرقاط.. وفاة 6 اشخاص من عائلة باكملها

مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث في صحراء جنوبي العراق

Date: 2021-12-14 15:20:57
مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث في صحراء جنوبي العراق

مصرع وإصابة سبعة أشخاص بحادثين في ذي قار

Date: 2022-05-22 20:10:05
مصرع وإصابة سبعة أشخاص بحادثين في ذي قار

مصرع وإصابة 7 أشخاص بحوادث متفرقة في صلاح الدين وديالى

Date: 2021-09-11 11:47:07
مصرع وإصابة 7 أشخاص بحوادث متفرقة في صلاح الدين وديالى

مصرع ضابط بالدفاع واثنين من اطفاله واصابة زوجته بحادث جنوبي العراق

Date: 2021-07-31 09:05:44
مصرع ضابط بالدفاع واثنين من اطفاله واصابة زوجته بحادث جنوبي العراق

مصرع مدني بحادث سير في صلاح الدين

Date: 2022-02-26 18:12:49
مصرع مدني بحادث سير في صلاح الدين

ذي قار.. محاولة انتحار بالنفط الأبيض ووفاة خمسينية بحادث سير لعجلة "برادو"

Date: 2022-03-07 17:52:24
ذي قار.. محاولة انتحار بالنفط الأبيض ووفاة خمسينية بحادث سير لعجلة "برادو"