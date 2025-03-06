إصابات بحوادث متعددة بينها لعامل صيني جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، بتسجيل 4 إصابات أحدها لعامل صيني الجنسية يعمل في مطار المحافظة الدولي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شجارا مسلحاً اندلع بين جيران في قضاء الشطرة شمال الناصرية بسبب خلافات على قطع الطريق بالطابوق بسبب أعمال بناء، حيث حصل إطلاق نار بين الطرفين وأصيب أحد عمال البناء بجروح بليغة".

وتابع المصدر، كما أن "عامل صيني الجنسية في الخمسينيات من عمره يعمل في مطار الناصرية الدولي اصيب بكسور كبيرة في جسده بعدما سقط من علو أثناء العمل وتم نقله للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

واضاف كما ان "أمرأة في العشرينيات من عمرها أصيبت بحروق في جسدها بنسبة تتجاوز الـ90% بعدما انفجر طباخ غاز عليها اثناء عمله داخل منزلها، حيث تم نقلها للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

وبين ان "عملية تنظيف لسلاح كلاشنكوف داخل احد المنازل في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، حيث انتهت باصابة شاب في صدره برصاصة واحدة، فيما تمكنت القوات الامنية من اعتقال الشخص الذي أطلق النار بالخطأ أثناء تنظيف السلاح".