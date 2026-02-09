"جثة متفحمة" وإصابات بحريق مصفى بيجي

شفق نيوز- صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الامني، يوم الاثنين، باندلاع حريق في مصفى بيجي، ما تسبب بمصرع عامل وإصابات أخرى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا اندلع في وحدة تحسين البنزين في مصفى صلاح الدين / 2 في بيجي، وقامت مفازر الدفاع المدني بمكافحته".

وأضافت "كمعلومة أولية هناك 6 مصابين نتيجة الاختناق تم نقلهم إلى مستشفى بيجي العام، كما تم العثور على جثة متفحمة تعود الى احد العاملين في المصفى تم نقلها الى الطبابة العدلية في محافظة صلاح الدين".

فيما أفاد مصدر لوكالة شفق نيوز، بأن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق جراء تصاعد الأدخنة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى بيجي العام.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وسط إجراءات سلامة مشددة داخل المصفى.

وتابع أن "إدارة المصفى أوقفت العمل مؤقتاً في الوحدة المتضررة كإجراء احترازي، فيما باشرت الفرق الفنية والهندسية بإجراء كشف موقعي شامل لتقييم الأضرار وتحديد الأسباب الفنية التي أدت إلى انفجار الضاغطة".