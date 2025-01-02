إصابات بحادث مروري على طريق الفلوجة - الخالدية

شفق نيوز/ شهد الطريق الرابط بين الفلوجة والخالدية ضمن محافظة الأنبار، يوم الخميس ، حادثًا مروريًا بين مركبتين، إحداهما سيارة من نوع (سوناتا) والأخرى خط مخصص لنقل الطالبات.

وأفادت مصادر محلية، لوكالة شفق نيوز، بأن "الحادث وقع نتيجة اصطدام مباشر بين المركبتين، ما أسفر عن إصابة طالبة بجـروح طفيفة، بالإضافة إلى إصابة سائق السوناتا".

وذكر أحد المصادر، أن الجهات المختصة سارعت إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث.

يُذكر أن الطريق الرابط بين الفلوجة والخالدية، يشهد حركة مرور كثيفة يوميًا، مما يتطلب التزام السائقين بإجراءات السلامة والسرعة المحددة لتفادي الحوادث.