إصابات بحادث انهيار في مدينة ألعاب جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل حادثين أمنيين في قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "إحدى عربات الصحن الدوار في مدينة العاب قضاء سوق الشيوخ الأهلية انهارت مما أدى لسقوط 3 جرحى بينهم طفل عمره دون 12 عاما، وآخرين اثنين اعمارهما 16 عاما".

وبين، ان "ذوي الجرحى طلبوا الشكوى ضد صاحب مدينة الالعاب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وأضاف المصدر، ان "محاولة انتحار فاشلة أقدم عليها شاب عمره 22 عاما نتيجة تناوله مادة سامة مجهولة داخل منزله بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار"، لافتا إلى ان "الشاب بحالة سيئة وتم نقله لمدينة الناصرية لغرض تلقي ولم يعرف سبب اقدامه على الانتحار".