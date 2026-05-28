إصابات بتسرّب غاز الكلور داخل مسبح في بغداد

شفق نيوز ـ بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإصابة ستة أشخاص جراء تسرّب غاز من منظومة الكلور الخاصة بتصفية المياه داخل أحد المسابح في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما جرى إخلاء المسبح بالكامل كإجراء احترازي.

وأضاف أن القوات الأمنية أوقفت صاحب المسبح وفق الإجراءات الأصولية، لحين استكمال التحقيق في ملابسات الحادث وأسباب التسرّب.