إصابات بانشطار سيارة إلى نصفين على طريق تكريت كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة مرور كركوك، يوم السبت، بأن أربعة مدنيين أصيبوا بحادث سير وقع على طريق تكريت، حيث انشطر أحد السيارات إلى نصفين نتيجة الحادث.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن "حادث الاصطدام وقع بين سيارتين حديثتين على طريق تكريت - كركوك، ضمن حدود منطقة حمرين".

وأضاف أن "شدة الاصطدام تسببت في انشطار إحدى السيارات إلى نصفين"، مشيراً إلى أن "المصابين تم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وأشار المصدر إلى أن "السرعة الفائقة وعدم الانتباه كانا السبب الرئيس وراء هذه الحادثة المروعة".