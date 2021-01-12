"شُح الأمطار" يدفع العراقيين لإقامة "صلاة الاستسقاء": نتضرع إلى الله لإنقاذنا

شفق نيوز/ شهدت مناطق عدة من العراق، يوم الثلاثاء، اقامة صلاة الاستسقاء طلبا وتضرعا بنزول الأمطار بعد تأخر سقوطها خلال الموسم الشتوي الحالي.

وفي قضاء دربندخان التابع لمحافظة السليمانية أقيمت صلاة الاستسقاء بمشاركة جماهيرية واسعة في ملعب كرة القدم طلبا وتضرعا الى الله بنزول الامطار وإنقاذ الواقع الزراعي والريفي بحسب الأهالي المشاركين في الصلاة.

وفي صلاح الدين أقامت مديرية الوقف السني في سامراء وبمشاركة أهالي سامراء وجمع من المسؤولين الحكوميين والامنيين صلاة الاستسقاء ضمن إجراءات التباعد الاجتماعي.

واكد المصلين لوكالة شفق نيوز" ان صلاة الاستسقاء أقيمت جراء شح الأمطار والجفاف الذي أصاب مناطق صلاح الدين الريفية والواقع الزراعي وخاصة الزراعة الديمية التي تعتمد في الإرواء على مياه الأمطار.

وسبق ان أقيمت صلاة الاستسقاء في اطراف كركوك ووحدة كرميان التابعة لاقليم كوردستان.