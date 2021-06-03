شيوخ ووجهاء قبائل يدعون لفرض القانون ووأد الفتنة في ذي قار

شفق نيوز/ تبرأ شيوخ ووجهاء قبائل في ذي قار، يوم الخميس، من أعمال إغلاق الدوائر الرسمية، داعين السلطات المحلية إلى فرض القانون ووأد الفتنة في المحافظة.

جاء ذلك في وثيقة موقعة من 16 رجلاً من شيوخ ووجهاء عشيرة آل عمر في قضاء الاصلاح بمحافظة ذي قار.

وتبرأ هؤلاء من أعمال إغلاق الدوائر والمؤسسات الحكومية في القضاء الواقع شرقي المحافظة.

كما دعا شيوخ ووجهاء العشيرة، محافظ ذي قار احمد الخفاجي والقادة الامنيين، إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بتطبيق القانون، معتبرين بأن "السكوت على مثل هكذا أفعال دليل على المشاركة في خلق الفتنة ليس في القضاء فقط وإنما في ذي قار عامة".

ويعمد متظاهرون في مناطق متفرقة من ذي قار إلى إغلاق المؤسسات الحكومية والطرق الرئيسة منذ أيام للضغط على السلطات لتحسين الخدمات العامة وخاصة الكهرباء وتوفر فرص عمل.